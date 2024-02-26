На Украине признали продвижение российских войск на Авдеевском направлении

Российские войска вышли на окраины Орловки к западу от взятого ранее населенного пункта Ласточкино на Авдеевском направлении. Об этом сообщает украинский Telegram-канал Deep State.

В публикации говорится, что российские бойцы имели успех при наступлении южнее населенного пункта Северное. Кроме того, утверждается, что российские войска также смогли выйти к окраинам населенного пункта Тоненькое.

«Противник пытался закрепиться в крайних домах в Горловке и на окраинах Тоненького. Ситуация возле этих населенных пунктов уточняется. Южнее Северного враг наступал также, имел частичный успех», — отмечается в сообщении.

До этого глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявлял, что российские войска полностью зачистили Авдеевку, но еще потребуется время для полного разминирования города. Пушилин добавил, что город еще не разминировали до конца и говорить о том, что там абсолютно безопасно, пока нельзя.

Ранее солдат ВСУ рассказал, как решил сдаться в плен российским военным в Авдеевке.