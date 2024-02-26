Пушилин заявил, что ВСУ все еще могут обстреливать Донецк

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявили, что украинские войска все еще могут обстреливать Донецк с Угледарского направления. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

По словам Пушилина, ВСУ имеют возможность обстреливать Кировский и Петровский районы города со стороны Угледара.

«С учетом того, что наши военнослужащие продолжают двигаться, как и сказал верховный главнокомандующий, очень рассчитываем на то, что у противника в каком-то обозримом будущем не будет физической возможности доставать вообще до нашего города», — пояснил Пушилин.

До этого представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили девять «натовских» снарядов в сторону города Донецка.

В 07:55 часов было зафиксировано три прилета в поселке Кураховка в Петровском районе Донецка.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.