Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что данные о настоящих потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) за два года конфликта повергнут украинцев в шок. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам депутата, киевские власти специально скрывают реальную статистику от населения. Также президент Украины Владимир Зеленский желает поднять боевой дух армии, не называя реальное количество потерь, считает чиновник.

«Реальные потери украинских войск способны повергнуть украинцев в шок, поэтому киевские власти во главе с Зеленским сознательно скрывают ужасную статистику, в десятки раз сокращая реальные потери», — подчеркнул Шеремет.

До этого председатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов заявил, что реальные потери ВСУ с начала спецоперации составили как минимум 500 тысяч человек.

По оценкам американского полковника в отставке Дугласа Макгрегора, потери Вооруженных сил Украины составляют от 300 тыс. до 350 тыс. человек.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.