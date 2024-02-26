В России создали комплексную систему защиты объектов от дронов

В России создана комплексная система защиты от беспилотников, которая может сразу несколькими способами выявлять и подавлять дроны. Об этом РИА Новости рассказал директор по развитию компании «Ступор», являющейся разработчиком данной системы, Владислав Кустарёв.

По словам Кустарёва, компания приняла во внимание основные требования пользователей и специалистов Росгвардии, министерства обороны и российских спецслужб. В разработанную единую систему вошли дополняющие друг друга комплексы обнаружения — радиолокационная станция, радиочастотный сканер, оптическая станция распознавания беспилотников, а также средства противодействия — аппаратура постановки заградительной помехи и комплекс подмены координат.

Кустарёв подчеркнул, что разработчики с помощью собственного программного обеспечения объединили в систему устройства, которые работают на различных принципах, что позволило добиться большей надежности и снизить число ложных срабатываний.

Применение такой системы, отметил Кустарёв, сегодня является актуальным, так как в реалиях специальной военной операции (СВО) не всегда является целесообразным поражать дешевые вражеские дроны дорогими боеприпасами средств ПВО.

Ранее министерство обороны РФ заявило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 77 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.