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ВСУ отошли на западную часть Ласточкино

ВСУ отступили к западной части населенного пункта Ласточкино

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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы Украины отступили на западную окраину населенного пункта Ласточкино к западу от Авдеевки. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«ВСУ заняли подготовленные оборонительные позиции... Враг постоянно применяет управляемые авиабомбы, артиллерию, FPV-дроны по позициям украинских воинов», — говорится в сообщении.

До этого подразделения российской группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции на Авдеевском направлении за сутки. На этом направлении войска РФ также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 107-й бригады теробороны в районе населенного пункта Тоненькое в ДНР.

Кроме того, военные отразили семь контратак противника в районах населенных пунктов Новгородское, Ленинское, Ласточкино и Новобахмутовка в ДНР. В общей сложности ВСУ потеряли до 100 военнослужащих, а еще — 4 боевые бронированные машины, 8 автомобилей, боевую машину РСЗО «Град», гаубицу Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Ранее военный рассказал о тактике ВСУ после отступления из Авдеевки.

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