На Украине заявили, что за два года ни одна единица оружия не попала в ЕС

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что власти страны не допустили ни одного случая поставки оружия в страны Евросоюза через границу Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас еще есть границы, которые необходимо будет интегрировать и со странами Европейского союза. Можно сказать, что ни одна единица оружия на сегодняшний день за два года не пересекла границу Украины с Европейским союзом», — сообщил Клименко.

До этого глава министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что власти страны консультируются с регуляторами стран Евросоюза и США по вопросу открытия воздушного пространства над государством. По его словам, процесс сложный, но Украина уже делает первые формальные шаги.

В феврале сообщалось, что международный аэропорт Борисполь может возобновить работу в течение трех недель, если получит соответствующее разрешение на полеты. По словам журналистов, в настоящее время в воздушной гавани есть только сотрудники аэропорта, «которые продолжают работать над тем, чтобы аэропорт возобновил свое функционирование».

Ранее сообщалось, что поставка партии старых БТР из Болгарии на Украину задерживается.