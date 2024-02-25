Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

На Украине заявили, что за два года ни одна единица оружия не попала в ЕС

В Киеве утверждают, что за два года ни одна единица оружия не попала в ЕС

close
100%
Darrin Zammit Lupi/Reuters

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что власти страны не допустили ни одного случая поставки оружия в страны Евросоюза через границу Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас еще есть границы, которые необходимо будет интегрировать и со странами Европейского союза. Можно сказать, что ни одна единица оружия на сегодняшний день за два года не пересекла границу Украины с Европейским союзом», — сообщил Клименко.

До этого глава министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что власти страны консультируются с регуляторами стран Евросоюза и США по вопросу открытия воздушного пространства над государством. По его словам, процесс сложный, но Украина уже делает первые формальные шаги.

В феврале сообщалось, что международный аэропорт Борисполь может возобновить работу в течение трех недель, если получит соответствующее разрешение на полеты. По словам журналистов, в настоящее время в воздушной гавани есть только сотрудники аэропорта, «которые продолжают работать над тем, чтобы аэропорт возобновил свое функционирование».

Ранее сообщалось, что поставка партии старых БТР из Болгарии на Украину задерживается.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами