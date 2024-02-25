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В подконтрольных Киеву районах Запорожской области прогремели взрывы

На Украине заявили о взрывах в подконтрольных Киеву районах Запорожской области

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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

В подконтрольных Киеву районах Запорожской области прогремели взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Подробности не приводятся. Местные власти ситуацию не комментировали.

В настоящее время в подконтрольных Киеву районах Запорожской области объявлена воздушная тревога.

24 февраля в окрестностях города Николаев, расположенного на юге Украины, прогремел взрыв. Об этом доложил городской голова Александр Сенкевич, чьи слова приводит местная газета «Общественное» в своем Telegram-канале.

Чуть ранее украинское министерство цифровой трансформации сообщило, что зона воздушной тревоги распространилась на шесть регионов Украины, сирены слышны в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях республики.

В свою очередь, российские регионы постоянно страдают от обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). 23 февраля украинские войска обстреляли город Горловка в ДНР.

Под обстрел попали две улицы города — Чкалова и Готвальда. В связи с этим глава местной администрации призвал граждан укрыться в домах и соблюдать осторожность. Несколько человек пострадали.

Ранее жителям Бердянска объяснили громкие звуки в городе.

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