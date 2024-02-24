На юге Украины произошли взрывы

В окрестностях города Николаев, расположенного на юге Украины, зафиксирован взрыв. Об этом доложил городской голова Александр Сенкевич, чьи слова приводит местная газета «Общественное» в своем Telegram-канале.

Согласно информации градоначальника, характерный звук раздался в пригороде населенного пункта.

Иной дополнительной информации он не сообщил.

Чуть ранее украинское министерство цифровой трансформации сообщило, что зона воздушной тревоги распространилась на шесть регионов Украины, сирены слышны в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях республики.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее в Одессе раздались мощные взрывы.