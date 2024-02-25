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G7 приветствовала работу по обмену военнопленными

Лидеры стран G7 приветствуют работу по обмену военнопленными

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Shutterstock

Лидеры стран Группы семи (G7, «Большая семерка») приветствуют работу по обмену военнопленными и требует возвращения из России перемещенных лиц, в первую очередь детей. Об этом сказано в заявлении объединения по итогам онлайн-саммита.

«Мы призываем Россию освободить всех незаконно удерживаемых лиц, вернуть всех гражданских лиц, которые были незаконно переселены или депортированы, начиная с тысяч детей. Мы также подчеркиваем важность работы по обмену всеми военнопленных и приветствуем усилия в этом отношении других стран-партнеров», — говорится в документе.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не будет останавливать обмен пленными с Украиной из-за сбитого военно-транспортного самолета Ил-76.

31 января в Минобороны РФ заявили, что Россия вернула из украинского плена 195 российских военнослужащих, передав Украине 195 бойцов Вооруженных сил этой страны.

Ранее Путин заявил о росте числа сдающихся в плен украинских солдат.

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