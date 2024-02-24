В Минобороны РФ рассказали об уничтоженной технике ВСУ на Авдеевском направлении

Ударные беспилотники группировки ВС РФ «Центр» на Авдеевском направлении уничтожили более 700 различных целей Вооруженных сил Украины за последние две недели. Об этом доложил командующий группировкой генерал-полковник Андрей Мордвичев министру обороны РФ Сергею Шойгу, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

По словам Мордвичева, среди уничтоженной техники ВСУ — бронетехника, артиллерийские системы, радиолокационные средства. Также были ликвидированы украинские военнослужащие.

В ночь на 17 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский объявил о выводе войск из Авдеевки. Украинский президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что решение оставить город было принято с целью сохранить жизни людей.

Вечером того же дня министр Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о полном взятии города под контроль.

Ранее в США заявили, что сдача Авдеевки может разрушить моральный дух ВСУ.