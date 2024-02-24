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ВСУ использовали систему Starlink на коксохимическом заводе в Авдеевке

МО РФ показало систему Starlink ВСУ на коксохимическом заводе в Авдеевке

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Минобороны РФ

МО РФ показало систему передачи спутникового сигнала Starlink ВСУ на коксохимическом заводе в Авдеевке.

Система была расположена на бывшем командном пункте ВСУ и использовалась, в частности, для управления украинскими беспилотными летательными аппаратами. Также там было обнаружено оружие образца НАТО и боеприпасы: десятки противотанковых гранатометов и выстрелы к ним, ручные гранаты, автоматическое оружие, патроны.

До этого командир штурмовиков ВС РФ рассказал о «великолепных убежищах» ВСУ в Авдеевке.

17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о взятии Авдеевки. В ведомстве отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся «мощным оборонительным узлом» Вооруженных сил Украины. Потери украинской стороны, по данным ведомства, составили более 1500 военнослужащих только за последние перед взятием города сутки. При этом отдельным разрозненным подразделениям удалось спешно покинуть Авдеевку, оставив вооружение и военную технику.

Ранее ВСУ использовали американский танк Abrams на авдеевском направлении.

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