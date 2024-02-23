Российский спецназовец сообщил товарищам о своей смерти и выжил

Боец 16-й бригады специального назначения Николай Артемов с позывным «Филин» рассказал историю о том, как он выжил в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Его рассказ приводит «Российская газета».

По словам военного, это история произошла в конце апреля 2022 года — через два месяца после начала спецоперации. Перед его ротой поставили задачу зачистить территорию от противника. Этот лес находится под городом Изюм Харьковской области.

Как рассказал спецназовец, его рота прошла лес до конца за несколько дней. Их должна была менять другая рота, но их попросили «потерпеть еще денек».

«Товарищи поднесли продукты, часть группы ушла забрать их, другая осталась на позициях. Головной дозор не заметил украинских разведчиков — они прошли вдоль опушки к командиру», — продолжил Артемов.

Он услышал разговор в той стороне, после чего заметил, что разведчики ВСУ пытаются увести командира, у которого был позывной «Перун». Спецназовец схватил автомат и попытался одиночными выстрелами нейтрализовать «конвоиров». По его словам, он «положил» двух разведчиков, а третий залег за деревом.

«Я побежал к командиру, хотя видел, что он уже все: у него от попадания пули пауэрбанк на груди загорелся. И тут меня как веслом по спине ударило. Упал, ползу, чувствую — ноги не могу подтянуть. Сказал в рацию: «Перун — 200, Филин — 200», — и потерял сознание», — сказал Артемов.

Таким образом, по рации спецназовец сообщил как о гибели командира, так и о своей смети. Однако Артемов выжил. В его позвоночнике застряла пуля. Сослуживцы вытащили бойца с поля боя, после чего доставили его в Изюм. Там военному сделали первую операцию. На следующий день пулю из него достали уже в Белгородской области. Потом Артемова отправили в Москву. Он полгода провел в госпитале имени Вишневского, его выписали в октябре. 5 февраля 2023 года гвардии старшего сержанта Артемова был уволен с военной службы — с почетом, пенсией и всеми положенными льготами.

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