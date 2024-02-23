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В Курской области сбили два украинских беспилотника

Старовойт: в небе над Курском средства ПВО сбили два украинских беспилотника

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Владислав Сергиенко/РИА Новости

Два украинских беспилотника самолетного типа были сбиты в небе над Курском. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Старовойт попросил жителей города соблюдать правила безопасности и не приближаться к обломкам сбитых БПЛА, а также не трогать их, потому что они могут взорваться.

Сообщить о находке можно по телефону 112, добавил он.

23 февраля Минобороны РФ сообщало, что силы ПВО сбили два беспилотника над Курской областью. До этого о работе ПВО сообщал губернатор региона.

Вечером 22 февраля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что средства ПВО сбили беспилотник в небе над Суражским районом. Он уточнил, что никто не пострадал. На месте работают оперативные и экстренные службы, отметил губернатор.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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