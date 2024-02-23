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Неудачный запуск Trident подорвал военный престиж Великобритании

Полковник Бреттон-Гордон: неудачный пуск Trident подрывает позиции Британии

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U.S. Navy

Неудачный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Trident с борта подводной лодки HMS Vanguard подрывает военную репутацию Великобритании. Такое мнение выразил в опубликованной в Times статье полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон.

По мнению полковника, риск обмена ядерными ударами между Британией и Россией сегодня выше, чем был в годы «холодной войны». По этой причине неудачный запуск межконтинентальной ракеты с борта субмарины может некстати продемонстрировать неэффективность ядерного щита Соединенного королевства.

Полковник посетовал, что президент России Владимир Путин может счесть Trident пустышкой, в результате чего Великобритания «может оказаться в ситуации, когда придется отражать российское вторжение в Прибалтику с помощью тех немногих танков, которые у нас еще есть».

Чтобы избежать огласки подобных неприятных инцидентов, Бреттон-Гордон предложил засекречивать любую информацию о сбоях в работе систем сдерживания и не рисковать британским оборонным потенциалом.

21 февраля британская ракета во время испытаний упала и утонула рядом с подлодкой, где в это время находился министр обороны.

В тот же день расследования инцидента потребовали в парламенте Великобритании.

Ранее британский авианосец не смог принять участие в учениях НАТО из-за поломки.

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