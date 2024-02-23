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Шойгу обратился к российским военнослужащим

Министр обороны РФ Шойгу поздравил российскую армию с Днем защитника Отечества

Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу поздравил российскую армию с Днем защитника Отечества. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Дорогие друзья, коллеги! От души поздравляю вас с этими наградами. Уверен, награды не последние. Впереди у нас много работы. Воюете вы достойно, за это и награждены государственными наградами. Страна по достоинству оценила ваш труд, ратный труд. Только вперед, только к победе!» — заявил в обращении к военнослужащим Шойгу.

Вместе с начальником Генерального штаба, генералом армии Валерием Герасимовым Шойгу принял участие в церемонии награждения отличившихся военнослужащих. Российским солдатам и офицерам были вручены ордена Мужества и медали «За отвагу».

До этого президент России Владимир Путин в пятницу, 23 февраля, обратился к служившим в вооруженных силах россиянам с поздравлением в честь Дня защитника Отечества.

Также Путин указал на то, что День защитника Отечества стал всенародным праздником для жителей России, при этом став одним из наиболее почитаемых и популярных.

Ранее президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня защитника Отечества заявил, что на вооружении стратегических ядерных сил России находятся самые современные комплексы.

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