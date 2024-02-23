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Путин назвал подлинных героев, которыми гордится страна

Путин: участники СВО — подлинные герои, которыми гордится страна

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Защищая Россию, участники СВО проявляют мужество и отвагу, ими может гордиться страна. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня защитника Отечества.

«На переднем крае сегодня – участники специальной военной операции. (…) Вы - наши подлинные народные герои. Мы гордимся вами, восхищаемся вашей смелостью, чтим подвиги», — сказал Путин.

Президент добавил, что Россия будет делать все возможное для выполнения поставленных в СВО задач и поблагодарил всех ее участников за доблестное исполнение воинского долга и самоотверженное служение Отечеству.

22 февраля президент России Владимир Путин напомнил военным, что их всегда ценили в России.

В тот же день он заявил, что доля современного вооружения в стратегических ядерных силах достигла 95%.

Ранее Путин поделился впечатлениями от полета на Ту-160М.

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