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Путин: доля современного вооружения в ядерном арсенале РФ приближается к 100%

Путин: доля современного вооружения в стратегических ядерных силах достигла 95%

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100%
Михаил Климентьев/РИА «Новости»

В настоящее время на вооружении стратегических ядерных сил России находятся самые современные комплексы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня защитника Отечества, сообщает ТАСС.

По словам президента, «доля современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах уже достигла 95%, а морской составляющей ядерной триады — почти 100%».

Кроме того, глава государства отметил начавшийся серийный выпуск новых гиперзвуковых ракет «Циркон» и напомнил, что в России завершаются испытания других ударных комплексов.

22 февраля Кремль опубликовал кадры полета Путина на Ту-160М.

В тот же день зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о последствиях попыток отнять у России новые регионы.

Ранее жители Германии высказались по поводу обладания страной ядерным оружием.

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