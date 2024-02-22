В ФРГ заявили о панике в Киеве из-за успехов ВС России

Украинские власти обеспокоены ситуацией на линии фронта, у них нет запасного плана, если США не выделит новый пакет военной помощи. Об этом изданию Die Welt сообщил немецкий журналист Грегор Швунг.

«На Украине знают, что находятся в очень тяжелом положении на фронте. Речь идет о том, чтобы удержать линию обороны, поскольку Россия оказывает давление по всей линии фронта — как на севере, так и на юге», — сказал Швунг.

17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о взятии Авдеевки. Во время зачистки российские военные нашли трофейное западное оружие в расположении подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Авдеевке в ДНР.

Командир штурмовой группы ВС РФ с позывным «Маркел» заявил, что украинские войска не хотели покидать Авдеевку и имели в этом населенном пункте «великолепные убежища».

Позже стало известно, что в Авдеевке поступили первые заявки от местных жителей на получение российского гражданства. Об этом сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.

Ранее была названа одна из причин поражения ВСУ в Авдеевке.