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Полковник ВСУ предрек украинской обороне стратегическое обрушение

Полковник Стариков: оборона ВСУ обрушится после потери Авдеевки

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Evgeniy Maloletka/AP

Линия обороны, возведенная Вооруженными силами Украины (ВСУ), обрушится, если российские войска начнут двигать фронт после взятия Авдеевки, считает отставной полковник ВСУ Олег Стариков. Свое мнение он высказал на одноименном YouTube-канале.

«За неделю мы должны быстро создать или восстановить, или укрепить нашу линию обороны. Если мы ее сейчас не сделаем по всем законам инженерного искусства и военной науки, нам придется отойти на другую линию», — предупредил Стариков.

По словам отставного полковника, при продвижении фронта со стороны российских войск сперва произойдет оперативно-тактическое обрушение обороны ВСУ, а после этого и стратегическое.

19 февраля советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что позиции ВСУ могут развалиться после взятия Авдеевки из-за эффекта домино. По его словам, руководство Украины стало чаще рассматривать пути бегства из страны, а поддержавшие Киев страны уже оценивают репутационные риски этой поддержки.

Ранее МО РФ показало кадры с мест самых ожесточенных боев за Авдеевку.

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