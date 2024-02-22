Полковник ВСУ предрек украинской обороне стратегическое обрушение

Линия обороны, возведенная Вооруженными силами Украины (ВСУ), обрушится, если российские войска начнут двигать фронт после взятия Авдеевки, считает отставной полковник ВСУ Олег Стариков. Свое мнение он высказал на одноименном YouTube-канале.

«За неделю мы должны быстро создать или восстановить, или укрепить нашу линию обороны. Если мы ее сейчас не сделаем по всем законам инженерного искусства и военной науки, нам придется отойти на другую линию», — предупредил Стариков.

По словам отставного полковника, при продвижении фронта со стороны российских войск сперва произойдет оперативно-тактическое обрушение обороны ВСУ, а после этого и стратегическое.

19 февраля советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что позиции ВСУ могут развалиться после взятия Авдеевки из-за эффекта домино. По его словам, руководство Украины стало чаще рассматривать пути бегства из страны, а поддержавшие Киев страны уже оценивают репутационные риски этой поддержки.

Ранее МО РФ показало кадры с мест самых ожесточенных боев за Авдеевку.