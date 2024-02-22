Военные эксперты назвали причину, по которой Украина проиграет

Вооруженные силы Украины могут потерпеть поражение из-за нехватки систем противовоздушной обороны. Об этом сообщило издание Business Insider со ссылкой на военных экспертов.

«У Украины сейчас есть возможность обеспечить противовоздушную оборону над линией фронта и непосредственно за ней. Если она не сможет ее обеспечивать, то страна потерпит поражение достаточно быстро», — сказал аналитик.

По словам экспертов, без помощи Запада у Украины закончатся не только системы ПВО, но и ракеты к ним. В случае нехватки российские военные смогут увеличить количество ударов по позициям Вооруженных сил Украины.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили в небе одну управляемую авиационную бомбу JDAM и одну зенитную управляемую ракету С-200, модернизированную для нанесения ударов по наземным целям. В ведомстве уточнили, что также за данный промежуток времени в зоне специальной военной операции (СВО) были сбиты несколько реактивных снарядов от системы залпового огня HIMARS. Всего российские средства ПВО уничтожили восемь таких целей, говорится в заявлении.

Ранее в ЛНР оценили эффективность украинских систем противовоздушной обороны.