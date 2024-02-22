Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили до танкового батальона к населенному пункту Малая Токмачка в Запорожской области для его задействования в районе Работина. Об этом ТАСС заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В районе Малой Токмачки зафиксировано большое количество вражеских танков, до танкового батальона», — сказал он.

Он подчеркнул, что российская артиллерия и авиация наносят удары по подразделениям ВСУ на Ореховском направлении.

По словам Рогова, российские силы имеют «успехи на Времевском направлении в районе Приютного».

«В результате боев есть реально освобожденные территории, наши идут вперед. Российские подразделения улучшили позиции на этом участке», — добавил председатель движения.

Накануне Владимир Рогов заявлял, что украинские войска пытаются удержать село Работино.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.