ВС России поразили пусковую установку ракетного комплекса ВСУ Patriot

Российские военные смогли поразить пусковую установку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot американского производства. Об этом сообщило министерство обороны России.

Отмечается, что Вооруженные силы РФ также поразили транспортно-заряжающую машину американского ЗРК. При этом удары пришлись и на живую силу противника в 114 районах боевых действий.

Также средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 95 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

До этого сообщалось, что Пентагон отправил Украине технику без плана поддержки ее боевой способности и необходимого количества запчастей. Как следует из текста, Пентагон отправил ВСУ танки Abrams и системы ПВО Patriot, обеспечив лишь базовую программу подготовки украинских солдат и обеспечив их минимальными комплектами запчастей. Кроме этого, министерство обороны США не предоставило нужного оборудования для техобслуживания вооружений.

В материале отмечается, что без запланированной материально-технической поддержки, ВСУ не смогут поддерживать орудия в боеспособном состоянии. Пентагон предоставил расходные материалы и запасные части на срок до 30 сентября, дальнейшие поставки осложняются сложностями по выделению помощи Украине конгрессом США, пишет Bloomberg.

Ранее в США заявили, что у них нет заначки с деньгами для Украины.