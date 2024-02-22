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ВС России поразили пусковую установку ракетного комплекса ВСУ Patriot

Минобороны: ВС России поразили пусковую установку ракетного комплекса ВСУ Patriot

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Виталий Аньков/РИА Новости

Российские военные смогли поразить пусковую установку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot американского производства. Об этом сообщило министерство обороны России.

Отмечается, что Вооруженные силы РФ также поразили транспортно-заряжающую машину американского ЗРК. При этом удары пришлись и на живую силу противника в 114 районах боевых действий.

Также средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 95 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

До этого сообщалось, что Пентагон отправил Украине технику без плана поддержки ее боевой способности и необходимого количества запчастей. Как следует из текста, Пентагон отправил ВСУ танки Abrams и системы ПВО Patriot, обеспечив лишь базовую программу подготовки украинских солдат и обеспечив их минимальными комплектами запчастей. Кроме этого, министерство обороны США не предоставило нужного оборудования для техобслуживания вооружений.

В материале отмечается, что без запланированной материально-технической поддержки, ВСУ не смогут поддерживать орудия в боеспособном состоянии. Пентагон предоставил расходные материалы и запасные части на срок до 30 сентября, дальнейшие поставки осложняются сложностями по выделению помощи Украине конгрессом США, пишет Bloomberg.

Ранее в США заявили, что у них нет заначки с деньгами для Украины.

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