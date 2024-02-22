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В Брянской области под обстрел ВСУ попало село

Богомаз: ВСУ обстреляли кассетными снарядами поселок Борок в Брянской области

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Украинские войска обстреляли кассетными снарядами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) поселок городского типа Борок Погарского района Брянской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

По его данным, пострадавших нет.

Предварительно в результате обстрела повреждены здание автосервиса и два автомобиля.

Оперативные и экстренные службы региона работают на месте, добавил губернатор.

Ночью губернатор Брянской области сообщал, что российская система ПВО сбила украинский дрон над территорией региона.

16 февраля Богомаз сообщал, что российские системы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник в небе над Унечским районом Брянской области. До этого он сообщал, что ВСУ обстреляли населенный пункт Зерново Суземского района.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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