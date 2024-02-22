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Шойгу вручил госнаграды участникам СВО

Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» и погоны высших офицеров участникам СВО

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Вадим Савицкий/РИА Новости

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» участникам специальной военной операции на Украине и погоны высших офицеров военнослужащим российских Вооруженных сил. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Отмечается, что соответствующие награды были вручены российским бойцам в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

Медали «Золотая Звезда» военнослужащие получил за проявленные мужество и героизм при выполнении задач спецоперации.

Шойгу поздравил бойцов с «высокой оценкой Родины, с высокими званиями», а также поблагодарил их за службу и пожелал дальнейших успехов.

Накануне сообщалось, что начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов вручил в зоне специальной военной операции награды российским бойцам, отличившимся при взятии Авдеевки в ДНР.

Ранее в США заявили, что сдача Авдеевки может разрушить моральный дух ВСУ.

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Операция на Украине
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