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Рогов заявил о попытках Украины удержать Работино

Рогов заявил о желании ВС Украины удержать разрушенное Работино любой ценой

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Gleb Garanich/Reuters

Вооруженные силы Украины пытаются удержать село Работино. Об этом заявил РИА Новости глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Наиболее ожесточенные и тяжелые бои в настоящее время, по его данным, идут на Ореховском участке, ВСУ обороняются всеми силами.

По его словам, Украина бросает под Работино новые силы, «чтобы любой ценой удерживать это разрушенное село, которое стало символом всех достижений их хваленого контрнаступления с лета прошлого года в Запорожской области».

Накануне Рогов заявлял, что украинские войска перебрасывают подкрепление в район населенных пунктов Работино и Вербовое. По его словам, это говорит о том, что украинские части готовятся к «активным боевым действиям». Согласно его сведениям, военные РФ продвигаются вперед на этом участке линии боевого соприкосновения, при этом украинские военные «хорошо окопались».

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.

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