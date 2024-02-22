Замглавы МО РФ вручил награды участникам штурма Авдеевки

Замглавы МО РФ Виктор Горемыкин вручил награды участникам штурма Авдеевки. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Награды «За отвагу», «За храбрость» и «За спасение погибавших» получили военнослужащие мотострелковых бригад 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа.

До этого МО РФ показало кадры с мест самых ожесточенных боев за Авдеевку, которые проходили на Соборной улице.

«Огневые точки противника были практически в каждом доме. Рядом — сети окопов и укрытий, а среди домов укрыта военная техника», — рассказали о штурме военные.

19 февраля советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что позиции ВСУ могут развалиться после взятия Авдеевки из-за эффекта домино. По его словам, руководство Украины стало чаще рассматривать пути бегства из страны, а поддержавшие Киев страны уже оценивают репутационные риски этой поддержки.

Ранее в Китае заявили о неспособности ВСУ пойти на новое наступление после потери Авдеевки.