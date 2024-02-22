Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Замглавы МО РФ вручил награды участникам штурма Авдеевки

Замглавы МО РФ Горемыкин вручил награды участникам штурма Авдеевки

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Замглавы МО РФ Виктор Горемыкин вручил награды участникам штурма Авдеевки. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Награды «За отвагу», «За храбрость» и «За спасение погибавших» получили военнослужащие мотострелковых бригад 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа.

До этого МО РФ показало кадры с мест самых ожесточенных боев за Авдеевку, которые проходили на Соборной улице.

«Огневые точки противника были практически в каждом доме. Рядом — сети окопов и укрытий, а среди домов укрыта военная техника», — рассказали о штурме военные.

19 февраля советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что позиции ВСУ могут развалиться после взятия Авдеевки из-за эффекта домино. По его словам, руководство Украины стало чаще рассматривать пути бегства из страны, а поддержавшие Киев страны уже оценивают репутационные риски этой поддержки.

Ранее в Китае заявили о неспособности ВСУ пойти на новое наступление после потери Авдеевки.

Все новости на тему:
Взятие Авдеевки
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами