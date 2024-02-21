Вместо подготовки нового контрнаступления украинских войск в 2025 году глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) может попытаться сбежать в Лондон. Об этом РИА Новости заявил председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов.

«Подобные заявления – элементы информационной войны. Буданов дает образ будущего для боевиков ВСУ, что в нынешних реалиях является абстрактным, далеким, нереальным и виртуальным. Кто спросит с него в 2025 году, и вопрос, кто и где будет. Не сбежит ли сам Буданов к тому времени в Лондон?» — рассуждает Рогов.

Британия является одним из ключевых поставщиков вооружения Украине, а кроме того, бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон в 2022 году лично убедил украинского президента Владимира Зеленского продолжать вести боевые действия и нарушить Стамбульские соглашения.

До этого глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов заявил, что ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) складывается плохо из-за дефицита снарядов.

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