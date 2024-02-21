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Украинский генерал объяснил причину провала ВСУ в Авдеевке

Генерал Кривонос: ВСУ бежали из Авдеевки из-за провала украинской разведки

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Evgeniy Maloletka/AP

Украинский генерал в отставке Сергей Кривонос обвинил разведку страны в провале Вооруженных сил (ВСУ) в Авдеевке. Об этом пишет РИА Новости.

Военный объяснил, что из-за плохой работы украинской разведки российские военные смогли войти в город без обнаружения. В итоге ВС РФ совершили маневр и ушли в тыл незамеченными. Кривонос заключил, что надежность и стабильность защиты Авдеевки была подорвана.

До этого недавно назначенный министр обороны Украины Рустем Умеров в своих социальных сетях объяснил отступление Вооруженных сил Украины из Авдеевки нехваткой ряда вооружений.

В ночь на 17 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский объявил о выводе войск из Авдеевки. Украинский президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что решение оставить город было принято с целью сохранить жизни людей.

Вечером того же дня министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о полном взятии города под контроль.

Ранее в Китае заявили о неспособности ВСУ пойти на новое наступление после потери Авдеевки.

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Взятие Авдеевки
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