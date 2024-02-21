В Краснодарском крае обнаружили украинский дрон

В Каневском районе Краснодарского края обнаружили беспилотный летательный аппарат самолетного типа Вооруженных сил Украин. Об этом сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале.

«В поле, недалеко от ст. Новодеревянковской, обнаружен дрон самолетного типа с гербом Украины на хвостовой части», — говорится в сообщении.

Никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. В настоящее время на месте инцидент работают оперативные и экстренные службы, правоохранительные органы. Участок поля, где лежит дрон, оцеплен. В штабе заверили, что угрозы для местных жителей нет.

Накануне в Министерстве обороны РФ сообщили, что в течение суток российские военные перехватили 124 украинских беспилотника. Дроны упали в районах Мирного в Запорожской области, Лозового, Ключевого в Донецкой народной республике, Подгорного, Новоегоровки и Кременной в Луганской народной республике.

Так же 20 февраля в поле в Еланском районе Волгоградской области нашли обломки неопознанного объекта.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.