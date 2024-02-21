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В ГД предложили передавать конфискованное оружие бойцам СВО

Рабочая группа по СВО предложила передавать конфискованное оружие бойцам

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Пресс-служба «Единой России»

Глава рабочей группы по СВО, депутат Госдумы Андрей Турчак заявил, что президенту РФ Владимиру Путину был направлен доклад, в котором предлагается передавать конфискованное огнестрельное оружие бойцам в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом Турчак написал в своем Telegram-канале.

«Предлагаем не утилизировать конфискованное огнестрельное оружие, а передавать его на нужды СВО. На передовой оно будет полезнее. Поддержка в этом вопросе есть, недавно обсуждали его с главой Росгвардии Виктором Золотовым», — отметил Турчак.

До этого комитет Государственной думы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об отмене государственной пошлины за регистрацию безвозмездно переданной техники в зону проведения специальной военной операции.

Речь идет о следующей технике: автомобилях, маленьких кораблях и других транспортных средствах, которые будут подарены Народному фронту для гуманитарных миссий и нужд солдат.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.

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