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Путин отметил героизм военных летчиков

Путин отметил мастерство военных ВКС при совершении тысяч боевых вылетов

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Министерство обороны РФ

Президент России Владимир Путин отметил героизм военных летчиков Воздушно-космических сил (ВКС), благодаря которому удалось достичь перелома на самых сложных участках фронта. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая на церемонии вручения государственных наград воинским частям ВКС, глава государства обратил внимание, что военные летчики совершили тысячи боевых вылетов, продемонстрировав высочайшее мастерство при решении поставленных задач.

«Рад возможности сегодня вручить высокие государственные награды авиационным частям и подразделениям Воздушно-космических сил. Их личный состав, солдаты и офицеры проявили мужество и отвагу в ходе специальной военной операции», — сказал президент.

До этого начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов вручил в зоне специальной военной операции награды российским бойцам, отличившимся при взятии Авдеевки в ДНР.

Также заместитель главы Минобороны РФ Виктор Горемыкин вручил награды бойцам группировки «Центр», отличившимся в Авдеевке.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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