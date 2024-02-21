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В ВСУ заявили о круглосуточных работах по возведению оборонительных сооружений

ВСУ заявили, что используют все ресурсы для возведения оборонительных рубежей

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Gleb Garanich/Reuters

Инженерные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют все имеющиеся ресурсы для подготовки оборонительных рубежей. Об этом сообщается на странице командования сил поддержки украинской армии в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В заявлении говорится, что инженерные войска ВСУ возводят фортификации круглосуточно и «семь дней в неделю». Командование уточнило, что под оборонительными рубежами подразумеваются укрепления из бетона и минные поля.

В ночь на 17 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский объявил о выводе войск из Авдеевки. Украинский президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что решение оставить город было принято с целью сохранить жизни людей.

Вывод войск из Авдеевки, по данным западных СМИ, был одной из причин разногласий президента Украины с прежним главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Вечером того же дня министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о полном взятии города под контроль.

Ранее в США заявили, что сдача Авдеевки может разрушить моральный дух ВСУ.

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