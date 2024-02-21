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Российский солдат успокоил пленного бойца ВСУ, пожав ему руку

«РВ»: солдат ВС России пожал руку пленному бойцу ВСУ, чтобы его успокоить

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Алексей Майшев/РИА Новости

Российский солдат пожал руку пленному бойцу Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы его успокоить. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

По информации Telegram-канала, российские военные захватили окопы украинских подразделений. Они успокоили украинских солдат, пожав одному из них руку и заявив, что ничего плохого с ними уже не случится.

До этого президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны страны Сергеем Шойгу призвал украинских военнослужащих, оставшихся на взятых российскими войсками территориях, сдаваться в плен.

По словам Шойгу, на этих территориях еще находится некоторое количество украинских военных.

Путин подчеркнул, что оставшимся на освобожденных территориях украинским военным не нужно «плакать по радиосвязи и умолять об эвакуации», а следует сдаться в плен.

Украинский военный журналист Юрий Бутусов также рассказывал, что украинские войска вовремя не получили приказ об отступлении из Авдеевки, именно этим объясняется большое количество военнослужащих, попавших в плен.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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