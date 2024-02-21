Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Авдеевке нашли брошенную советскую и американскую технику

ВС РФ обнаружили в Авдеевке брошенную ВСУ советскую и американскую технику

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Военные из российской группировки «Центр» заявили, что в Авдеевке были обнаружены десятки единиц брошенной советской и американской военной техники ВСУ, которая может быть отремонтирована. Об этом пишет РИА Новости.

Заместитель командира по вооружению под псевдонимом «Клевер» рассказал, что было найдено около десяти единиц БМП-1 и примерно 7-8 единиц американских БТР М113. Он отметил, что некоторые из них уже были вывезены из зоны боевых действий.

По его словам, военная техника была брошена украинскими военными при отходе из района, она будет отремонтирована и использована в интересах российских войск.

РИА Новости также написало, что корреспондент стал свидетелем эвакуации военными БТР М113. Несмотря на активность украинских беспилотников, бронированная ремонтно-эвакуационная машина успешно справилась с задачей благодаря установленному на ней сетчатому защитному экрану и мобильному комплексу радиоэлектронной борьбы.

По словам военных, российская техника оказалась более проходимой и легкой в обслуживании по сравнению с американскими М113. «Клевер» поделился мнением, что все ненужное США отправляется на Украину.

17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил о взятии Авдеевки президенту страны Владимиру Путину. В Минобороны России отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся мощным оборонительным узлом ВСУ. 19 февраля в Минобороны России сообщили о взятии коксохимического завода в городе.

20 февраля глава российского оборонного ведомства представил подробный отчет главе государства. Шойгу отметил, что Генштабу удалось провести операцию по установлению контроля над городом с минимальными потерями и максимальной эффективностью.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

Все новости на тему:
Взятие Авдеевки
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами