Военные из российской группировки «Центр» заявили, что в Авдеевке были обнаружены десятки единиц брошенной советской и американской военной техники ВСУ, которая может быть отремонтирована. Об этом пишет РИА Новости.

Заместитель командира по вооружению под псевдонимом «Клевер» рассказал, что было найдено около десяти единиц БМП-1 и примерно 7-8 единиц американских БТР М113. Он отметил, что некоторые из них уже были вывезены из зоны боевых действий.

По его словам, военная техника была брошена украинскими военными при отходе из района, она будет отремонтирована и использована в интересах российских войск.

РИА Новости также написало, что корреспондент стал свидетелем эвакуации военными БТР М113. Несмотря на активность украинских беспилотников, бронированная ремонтно-эвакуационная машина успешно справилась с задачей благодаря установленному на ней сетчатому защитному экрану и мобильному комплексу радиоэлектронной борьбы.

По словам военных, российская техника оказалась более проходимой и легкой в обслуживании по сравнению с американскими М113. «Клевер» поделился мнением, что все ненужное США отправляется на Украину.

17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил о взятии Авдеевки президенту страны Владимиру Путину. В Минобороны России отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся мощным оборонительным узлом ВСУ. 19 февраля в Минобороны России сообщили о взятии коксохимического завода в городе.

20 февраля глава российского оборонного ведомства представил подробный отчет главе государства. Шойгу отметил, что Генштабу удалось провести операцию по установлению контроля над городом с минимальными потерями и максимальной эффективностью.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.