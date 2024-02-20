Российский боец рассказал об атаке ВСУ в Авдеевке на трофейном украинском танке

Захваченный российскими войсками танк Т-64 принял активное участие в боях за взятие города Авдеевка. Об этом заявил командир танка с позывным «Чута» из танкового батальона 1-й Славянской бригады в беседе с РИА Новости.

По его словам, защита танка была модернизирована украинскими специалистами, что сделало его более стойким к атакам противника.

«Его уничтожить сложнее, чем нашу 64-ку», — пояснил командир.

Он считает, что машина была подготовлена для экспорта в Польшу, что подтверждается надписями на польском языке.

«Чута» выразил признательность украинским инженерам за их работу по модернизации танка, подчеркнув, что машина оказалась весьма эффективной в боевых условиях.

«Он не дошел до Польши. Мы его перехватили. Так машина хорошая», — добавил военный.

До этого глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину об успехах российских военных в Авдеевке. По словам министра обороны, ВС РФ удалось взять территории при минимальных потерях — под контроль России перешел коксохимический завод, а теперь российские военные двигаются на Запад. Шойгу также рассказал Путину о «зачистке» села Крынки, которое «ставит точку в украинском контрнаступлении». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Донецк доставили трофейные украинские бронемашины.