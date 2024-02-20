Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Путин призвал украинских военных сдаваться в плен

Путин призвал украинских военных на освобожденных территориях сдаваться в плен

close
100%
Александр Казаков/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны страны Сергеем Шойгу призвал украинских военнослужащих, оставшихся на взятых российскими войсками территориях, сдаваться в плен. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Шойгу, на этих территориях еще находится некоторое количество украинских военных. Российская сторона предлагает им всем сдаться.

Комментируя эту информацию, Путин отметил, что оставшимся на освобожденных территориях украинским военным не нужно «плакать по радиосвязи и умолять об эвакуации», а следует сдаться в плен.

Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о масштабном использовании беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ходе военной специальной операции (СВО).

До этого президент Владимир Путин заявил о готовности России к переговорам с Украиной.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами