Путин призвал украинских военных сдаваться в плен

Президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны страны Сергеем Шойгу призвал украинских военнослужащих, оставшихся на взятых российскими войсками территориях, сдаваться в плен. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Шойгу, на этих территориях еще находится некоторое количество украинских военных. Российская сторона предлагает им всем сдаться.

Комментируя эту информацию, Путин отметил, что оставшимся на освобожденных территориях украинским военным не нужно «плакать по радиосвязи и умолять об эвакуации», а следует сдаться в плен.

Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о масштабном использовании беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ходе военной специальной операции (СВО).

До этого президент Владимир Путин заявил о готовности России к переговорам с Украиной.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.