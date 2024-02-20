Глава Минобороны Шойгу рассказал, сколько дронов за сутки применяет Россия

Министр обороны России Сергей Шойгу по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о масштабном использовании беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ходе военной специальной операции (СВО). Его слова передает РИА Новости.

По словам главы военного ведомства, российские бойцы применяют дроны сотнями ежедневно, а их производство находится на тысячном уровне в России.

«За последние 8-9 месяцев мы сделали гигантский шаг в области беспилотной авиации», — заявил Шойгу.

Он считает, что такие показатели свидетельствуют об огромном прогрессе в работе, которая требует постоянного совершенствования.

В ноябре Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства говорил, что объемы поставок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в российские войска по сравнению с началом 2022 года увеличились в 16 раз. Также объемы поставок средств поражения были увеличена в 12 раз во сравнению с прошлым годом, из них высокоточных ракет большой дальности — в 5 раз.

Ранее Ким Чен Ын показал Шойгу новейшие дроны и баллистические ракеты на выставке вооружений.