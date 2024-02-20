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Шойгу заявил о зачистке территории в Крынках

Шойгу заявил, что в Крынках идет зачистка территории

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в Крынках проводится зачистка территории. Об этом сообщает ТАСС.

Шойгу заявил со ссылкой на командующего группировкой войск «Днепр» генерал-полковника Михаила Теплинского, что Крынки полностью находятся под контролем ВС РФ.

Также глава российского оборонного ведомства добавил, что оставшимся в Крынках единичным украинским военным предлагают сдаться. Для этого российские солдаты используют громкоговорители, а также листовки и СМС-сообщения.

«Где-то один остался, где-то два остались, конечно, им всем предлагают сдаться», — пояснил Шойгу.

До этого председатель парламента республики Артем Жога говорил, что Вооруженные силы (ВС) РФ зачистили Авдеевку Донецкой народной республики (ДНР). Российские военные уже готовятся к продолжению наступательных действий. По его словам, кое-где в Авдеевке еще могут оставаться отдельные представители украинских войск, однако сопротивления они оказать не в состоянии.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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