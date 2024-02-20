Пушилин прокомментировал удары ВСУ по Донецку из HIMARS

Украина до взятия российскими войсками Авдеевки била по Донецку артиллерией, а сейчас использует HIMARS, но при этом она не имеет никакой военной целесообразности в новых ударах, это только попытка создать «фон» после отступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«До освобождения Авдеевки у противника была возможность наносить эти удары простой артиллерией, что недорого в плане стоимости снарядов. Сейчас мы видим, что сегодняшний обстрел был с использованием ракет HIMARS», — отметил он.

Пушилин подчеркнул, что и раньше было много хаотичных обстрелов — украинские войска «работали по городу» с целью «вызвать соответствующие настроения у гражданского населения».

«Никакой военной целесообразности нет. Видим только желание противника создать какой-то фон после их позорного бегства из Авдеевки», — добавил глава ДНР.

До Денис Пушилин заявлял, что российские войска взяли в плен немало украинских военных в районе перешедшего под контроль ВС РФ города Авдеевка.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных солдат ВСУ в мирную жизнь.