Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 120 солдат на Херсонском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

Боевые столкновения произошли в районе населенных пунктов Работино, Орехов и Вербовое. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение группировке войск ВСУ.

Помимо потерь в живой силе, ВСУ лишились трех пикапов, артиллерийской системы М777 производства США, самоходной артиллерийской установки М109 «Paladin» производства США, САУ «Гвоздика» и гаубицы Д-30.

17 февраля глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении Авдеевки. В оборонном ведомстве отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся мощным узлом обороны украинской армии. Отдельным разрозненным подразделениям украинских войск удалось покинуть укрепрайон, оставив оружие и военную технику.

Сообщалось, что под Авдеевкой ВСУ потеряли до 425 военнослужащих. Помимо живой силы, украинская армия потеряла танк, четыре боевые бронированные машины, а также пять автомобилей.

Ранее Зеленскому предрекли уход с поста президента Украины после потери им Авдеевки.