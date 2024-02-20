ВСУ попытались атаковать Калужскую область беспилотником

Силы противовоздушной обороны утром 20 февраля сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины в Сухиничском районе Калужской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По словам чиновника, предварительно, в результате атаки никто не пострадал. Разрушений инфраструктуры также не зафиксировано. Оперативная группа уже приступила к работе на месте ЧП.

В этот же день стало известно, что ВСУ попытались атаковать Брянскую область беспилотниками самолетного типа. Согласно информации министерства обороны РФ, системы ПВО сбили над регионом три дрона.

19 февраля заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе выступления на встрече с командирами чеченских подразделений в Гудермесе заявил, что специальная военная операция пошла не по классическому военному сценарию из-за беспилотников, которые из «технологий будущего» превратились в реальный фактор боевых действий.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.