Эксперт назвал следующую цель ВС РФ после Авдеевки

Целями российской армии после взятия под контроль Авдеевки в ДНР станут Угледар, так называемый поселок Нью-Йорк и Славянско-Краматорская агломерация. Таким мнением в интервью «Ленте.ру» поделился политолог, военный эксперт Алексей Живов.

По его словам, после установления контроля над Авдеевкой следует отрезать выступ возле Горловки. В первую очередь речь идет о поселке Нью-Йорк, который расположен севернее Авдеевки, а также о Славянско-Краматорской агломерации.

Живов уточнил, что через Угледар проходят линии коммуникации по Южно-Донецкому направлению.

Политолог напомнил, что российские войска должны установить полный контроль над Донецкой и Луганской народными республиками, это первостепенная цель специальной военной операции (СВО), которую президент России Владимир Путин озвучил еще в феврале 2022 года.

При этом Жиров предупредил, что не нужно очаровываться успехом Авдеевки, в том смысле, что этот населенный пункт штурмовали 132 дня.

17 февраля глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении Авдеевки. В оборонном ведомстве отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся мощным узлом обороны украинской армии. Отдельным разрозненным подразделениям украинских войск удалось покинуть укрепрайон, оставив оружие и военную технику.

Ранее сообщалось, что поражение ВСУ в Авдеевке может привести к смене власти на Украине.