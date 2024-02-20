Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Эксперт назвал следующую цель ВС РФ после Авдеевки

Эксперт Живов: после Авдеевки целями ВС РФ станут Угледар и Нью-Йорк

close
100%
РИА Новости

Целями российской армии после взятия под контроль Авдеевки в ДНР станут Угледар, так называемый поселок Нью-Йорк и Славянско-Краматорская агломерация. Таким мнением в интервью «Ленте.ру» поделился политолог, военный эксперт Алексей Живов.

По его словам, после установления контроля над Авдеевкой следует отрезать выступ возле Горловки. В первую очередь речь идет о поселке Нью-Йорк, который расположен севернее Авдеевки, а также о Славянско-Краматорской агломерации.

Живов уточнил, что через Угледар проходят линии коммуникации по Южно-Донецкому направлению.

Политолог напомнил, что российские войска должны установить полный контроль над Донецкой и Луганской народными республиками, это первостепенная цель специальной военной операции (СВО), которую президент России Владимир Путин озвучил еще в феврале 2022 года.

При этом Жиров предупредил, что не нужно очаровываться успехом Авдеевки, в том смысле, что этот населенный пункт штурмовали 132 дня.

17 февраля глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении Авдеевки. В оборонном ведомстве отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся мощным узлом обороны украинской армии. Отдельным разрозненным подразделениям украинских войск удалось покинуть укрепрайон, оставив оружие и военную технику.

Ранее сообщалось, что поражение ВСУ в Авдеевке может привести к смене власти на Украине.

Все новости на тему:
Взятие Авдеевки
Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами