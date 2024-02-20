ВСУ, отступая из Авдеевки, бросили иностранную бронетехнику

Украинские военные, отступая из Авдеевки в хаотичном порядке, оставили в городе различную технику, включая иностранного производства, которую в настоящее время проверяют специалисты. Об этом сообщил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин.

«Иностранная техника тоже присутствует, есть брошенная бронетехника, полученная от натовских стран. То же самое по реактивным гранатометам, которые были еще давно поставлены. Хотя в основном это, конечно, техника советского производства», — отметил источник агентства.

По его словам, сложно определить точное количество такой техники, так как российские военные «ежечасно» обнаруживают новые образцы.

В ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны России заявило, что приказ был дан только через сутки после начала неуправляемого отхода украинских войск из города.

Днем 17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил об освобождении Авдеевки президенту страны Владимиру Путину. В Минобороны РФ отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся мощным оборонительным узлом ВСУ. Отдельным разрозненным подразделениям украинских войск удалось спешно покинуть Авдеевку, оставив вооружение и военную технику.

Подразделения группировки российских войск «Центр» полностью заняли Авдеевку и продвинулись на 8,6 километра вглубь территории 17 февраля в ходе наступательных операций, сообщило Минобороны. Общая площадь зоны составила около 32 квадратных километров. По данным российского военного ведомства, противник потерял более 1,5 тысячи военнослужащих.

При этом советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что некоторое количество военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) скрывается в подземельях коксохимического завода в Авдеевке, как это в 2022 году было на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.