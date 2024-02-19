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Украинские военные рассказали о проблемах при выводе войск из Авдеевки

В ВСУ заявили, что командование никак не организовывало вывод войск из Авдеевки

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Evgeniy Maloletka/AP

Украинские военные рассказали, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) никак не организовывало вывод войск из Авдеевки. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Мы уходили самостоятельно, своими силами — транспорта эвакуационного не было», — поделился один из бойцов.

Он также добавил, что войска обустраивают новые позиции к западу от покинутого населенного пункта, но в «авральном режиме», как будто командование ВСУ не рассчитывало, что Авдеевка падет в середине февраля.

Украинские военнослужащие добавили, что российская армия обладает подавляющим преимуществом в огневой мощи, эффективно проводит разведку и уничтожает военную логистику ВСУ.

До этого советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин говорил, что позиции ВСУ могут развалиться после взятия Авдеевки из-за эффекта домино.

По его словам, руководство Украины стало чаще рассматривать пути бегства из страны, а поддержавшие Киев страны уже оценивают репутационные риски этой поддержки.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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Взятие Авдеевки
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