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В США заявили, что смена руководства не поможет Украине избежать поражения

Макгрегор: смена руководства Украины не поможет им избежать поражения

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Gleb Garanich/Reuters

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Stephen Gardner заявил, что смена руководства не поможет Украине избежать поражения.

Макгрегор заявил, что правительство Украины «разваливается», а в украинской армии практически не осталось трудоспособных мужчин.

«Не имеет никакого значения, кому перейдет власть и кто появится завтра утром, чтобы управлять этим местом. Все уже закончилось <...> Украине настал конец, от их правительства остался только фасад», — пояснил он.

До этого политолог Евгений Михайлов рассказывал, что после взятия Авдеевки, об освобождении которой стало известно 17 февраля, российские военные подразделения продвинутся дальше. В ближайшей перспективе – взятие Часова Яра и наступление на Краснолиманском направлении.

По его словам, ВСУ до сих пор не показывали новые укрепрайоны, но в случае даже если они есть, то с комплексными ударами артиллерии, ФАБов, авиации они не справятся.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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