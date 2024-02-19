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Разведка Украины подтвердила смерть летчика РФ Кузьминова, угнавшего Ми-8

В ГУР подтвердили смерть летчика РФ Кузьминова, угнавшего вертолет на Украину

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов заявил, что в Испании найден мертвым российский летчик Максим Кузьминов, угнавший вертолет Ми-8 на Украину. Об этом сообщает украинское издание «Политика страны».

По данным издания, в Кузьминова выстрелили не менее 12 раз, а потом переехали на машине. Отмечается, что в последнее время у Кузьминова были проблемы с наркотиками и алкоголем.

«Труп был обнаружен в коттеджном поселке соседом в прошлый вторник, 13 февраля, около пяти часов вечера в городе Ла-Вильяхойоса в провинции Аликанте», — говорится в сообщении.

Авторы подчеркивают, что официально смерть Кузьминова не была подтверждена.

До этого глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал новые подробности, связанные с экипажем угнанного вертолета Ми-8.

По его словам, двое членов экипажа, которые были на борту вертолета вместе с Максимом Кузьминовым, до последнего момента не знали о его замыслах.

Ранее сообщалось, что члены экипажа Ми-8 до угона на Украину устраивали дружеские встречи.

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