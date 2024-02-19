Кадыров сообщил об освобожении нескольких сел под Авдеевкой

Российские военные в ходе освобождения Авдеевки в ДНР смогли освободить еще несколько населенных пунктов. Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров после совещания с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым в Грозном, передает ТАСС.

«Из Авдеевки стреляли по мирным жителям Донбасса. Это (освобождение Авдеевки. — Ред.) было очень важно для нас. Не только Авдеевка, еще и несколько сел забрали. Каждый сантиметр земли, который мы забираем, для нас очень важен», — сообщил Кадыров.

По его словам, российские военные не ведут специальную военную операцию «полных ходом» поскольку в населенных пунктах продолжают оставаться мирные жители.

Кадыров отметил, что Авдеевка является еще одним шагом к победе в СВО.

До этого Медведев пообещал скорую победу России в СВО. По словам политика, в настоящий момент решается судьба России. Однако, по его словам, страна уже по военной мощи является сильнейшей в мире и при этом «умеет побеждать».

Также министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что российские силы полностью взяли под контроль населенный пункт Авдеевка под Донецком.

Ранее в Германии отреагировали на слова Медведева об ударе по Берлину.