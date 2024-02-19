Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В России рассказали об обстрелах Запорожской АЭС

Депутат Швыткин: Украина продолжает обстреливать Запорожскую АЭС

close
100%
Константин Михальчевский/РИА Новости

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать Запорожскую АЭС. Его слова передает «Лента.ру».

По словам Швыткина, российские подразделения несут службу на АЭС.

«Продолжаются обстрелы, попытки переправы вблизи ВСУ со стороны ВСУ, также дроны, что напрямую угрожает радиационной безопасности», — поделился депутат.

Он добавил, что Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) не предпринимает должных мер по недопущению обстрелов ЗАЭС со стороны Украины. При этом российская сторона делает все возможное, чтобы защитить энергетический объект.

До этого глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов говорил, что Вооруженные силы Украины возобновили учения с отработкой форсирования Днепра и захвата Запорожской атомной электростанции.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами