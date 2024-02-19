В России рассказали об обстрелах Запорожской АЭС

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать Запорожскую АЭС. Его слова передает «Лента.ру».

По словам Швыткина, российские подразделения несут службу на АЭС.

«Продолжаются обстрелы, попытки переправы вблизи ВСУ со стороны ВСУ, также дроны, что напрямую угрожает радиационной безопасности», — поделился депутат.

Он добавил, что Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) не предпринимает должных мер по недопущению обстрелов ЗАЭС со стороны Украины. При этом российская сторона делает все возможное, чтобы защитить энергетический объект.

До этого глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов говорил, что Вооруженные силы Украины возобновили учения с отработкой форсирования Днепра и захвата Запорожской атомной электростанции.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.