В зоне СВО применили мины «Смельчак»

ВС РФ применили управляемые мины «Смельчак» в зоне СВО. Об этом пишет «Российская газета».

Вес таких мин составляет 134 кг, из которых 32 кг приходится на взрывчатку. Мина длиной 1635 мм может пролететь до 9 км. Начальная скорость ее полета составляет 358 м/с. Запуск этих мин осуществляется с 240-мм минометов особой мощности 2С4 «Тюльпан».

Сообщается, что такие мины весной 2022 года применялись при штурме «Азовстали».

До этого военные РФ впервые применили дрон-доставщик боеприпасов «Черепаха» в зоне СВО. Основные задачи дрона — доставка боеприпасов и продуктов питания. Беспилотник рассчитан на транспортировку груза массой до 500 кг на расстояние до 5 км.

Дрон является электрическим, поэтому он не производит акустического шума и не виден тепловизорам. Высота корпуса аппарата составляет около 1 м, поэтому его трудно обнаружить на местности.

Ранее российские войска впервые применили вертолеты Ка-52М в зоне СВО.