Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В зоне СВО применили мины «Смельчак»

«Российская газета»: ВС РФ применили управляемые мины «Смельчак» в зоне СВО

close
100%
Сергей Аверин/РИА Новости

ВС РФ применили управляемые мины «Смельчак» в зоне СВО. Об этом пишет «Российская газета».

Вес таких мин составляет 134 кг, из которых 32 кг приходится на взрывчатку. Мина длиной 1635 мм может пролететь до 9 км. Начальная скорость ее полета составляет 358 м/с. Запуск этих мин осуществляется с 240-мм минометов особой мощности 2С4 «Тюльпан».

Сообщается, что такие мины весной 2022 года применялись при штурме «Азовстали».

До этого военные РФ впервые применили дрон-доставщик боеприпасов «Черепаха» в зоне СВО. Основные задачи дрона — доставка боеприпасов и продуктов питания. Беспилотник рассчитан на транспортировку груза массой до 500 кг на расстояние до 5 км.

Дрон является электрическим, поэтому он не производит акустического шума и не виден тепловизорам. Высота корпуса аппарата составляет около 1 м, поэтому его трудно обнаружить на местности.

Ранее российские войска впервые применили вертолеты Ка-52М в зоне СВО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами