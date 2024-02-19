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ПВО РФ за сутки сбили 96 дронов ВСУ и два снаряда HIMARS

МО РФ сообщило о 96 сбитых за сутки дронах ВСУ и двух снарядах HIMARS

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Владислав Сергиенко/РИА Новости

Минобороны России сообщило, что за сутки средства противовоздушной обороны РФ сбили 96 дронов ВСУ и два снаряда ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS в зоне проведения специальной военной операции РФ на Украине.

Сообщается, что дроны и снаряды были сбиты под Ольшаной, Крахмальным и Тимковкой в Харьковской области, возле Сватово и Кременной в ЛНР, под Артемовском, Песками и Владимировкой в ДНР, а также в районе Ульяновки и Вербового в Запорожской области и под Раздольным в Херсонской области.

До этого российские средства ПВО за сутки сбили 73 украинских беспилотника и перехватили 12 снарядов чешского производства Vampire в зоне СВО.

В ведомстве рассказали, что дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили в районах Ягодного в Харьковской области, Кременной Луганской народной республики (ЛНР), Новомихайловки, Николаевки Донецкой народной республики (ДНР) и Любимовки в Запорожской области.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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Операция на Украине
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